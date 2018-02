CDU-Generalsekretär Tauber legt Amt nieder

Peter Tauber, der Generalsekretär der deutschen CDU, will sich nach Informationen der dpa aus Parteikreisen von seinem Amt zurückziehen. Der 43-Jährige wolle seinen Rückzug bereits morgen in den CDU-Spitzengremien erklären und damit ermöglichen, dass schon auf dem Parteitag am 26. Februar ein Nachfolger gewählt werden könne, hieß es heute.

Der seit längerer Zeit erkrankte Tauber war seit Dezember 2013 Parteimanager, eigentlich ist er bis Dezember gewählt. Wen CDU-Chefin Angela Merkel als Nachfolger vorschlagen wird, blieb zunächst offen. Wann ein neuer Generalsekretär sein Amt antreten würde, war zunächst ebenfalls unklar. Auf dem Parteitag sollen 1.001 Delegierte nach dem Willen Merkels dem Koalitionsvertrag mit der SPD zustimmen.

Die Entscheidung Merkels zur raschen Wahl eines Nachfolgers von Tauber wurde in der CDU auch als Zeichen an ihre parteiinternen Kritiker gewertet. Sie verlangen seit dem schlechten Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl im September 2017 eine personelle Erneuerung in Partei und Regierung.