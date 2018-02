Tennis: Federer im Eiltempo zu Rotterdam-Titel

Ab morgen ist Roger Federer die älteste Nummer eins der Welt in der Tennisgeschichte. Davor holte sich der 36-jährige Schweizer in Rotterdam den 97. ATP-Titel seiner einzigartigen Karriere. In nicht einmal einer Stunde Spielzeit ließ er dem Bulgaren Grigor Dimitrow keine Chance und siegte klar in zwei Sätzen.

