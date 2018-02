Wutreden nach Massaker in Florida

Nach den tödlichen Schüssen an einer Highschool im US-Bundesstaat Florida sind am Samstag Hunderte Schüler auf die Straße gegangen, um für schärfere Waffengesetze zu demonstrieren. Eine Überlebende stellte unter Tränen US-Präsident Donald Trump selbst an den Pranger.

„Schämen Sie sich“, schrie Emma Gonzalez bei ihrer Rede. Sie kritisierte Trump dafür, im Präsidentschaftswahlkampf 2016 Gelder der Waffenlobby angenommen zu haben. Dieser deutete an, dass das Blutbad hätte verhindert werden können, wenn sich das FBI nicht so stark auf die Russland-Ermittlungen konzentriert hätte.

