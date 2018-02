Syrische Kurden und Assad-Truppen gegen die Türkei

Im syrischen Bürgerkrieg bündeln die vom Westen unterstützten Kurdenkämpfer und die Armee von Präsident Baschar al-Assad ihre Kräfte gegen türkische Invasionstruppen. Die syrische Armee werde Grenzposten in der Region Afrin besetzen, um beim Kampf gegen die türkische Armee zu helfen, sagte der führende Kurdenvertreter Badran Dschia Kurd gestern der Nachrichtenagentur Reuters.

Die wegen ihres Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vom Westen unterstützten Kurdenkämpfer hatten die Region an der türkischen Grenze unter ihre Kontrolle gebracht. Ankara betrachtet die kurdischen Kämpfer als Terroristen und hat im Jänner eine umfangreiche Militäroperation mit dem Namen „Olivenzweig“ zu ihrer Vertreibung gestartet.

Kurd sagte, dass die Assad-Truppen „innerhalb von zwei Tagen“ in die Region Afrin verlegt werden sollen. Er betonte, dass die Übereinkunft zunächst „rein militärisch“ sei. Später werde es auch politische Gespräche mit Damaskus geben.

Syrische Armee vor Sturm auf Rebellenhochburg?

Die syrische Armee bereitet angeblich einen groß angelegten Sturm auf die Rebellenhochburg Ostghuta vor den Toren der Hauptstadt Damaskus vor. Sie wird von zwei Islamistengruppen kontrolliert. In den vergangenen Tagen hätten Assads Streitkräfte aus dem ganzen Land Verstärkung in die Region geschickt, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien mit.

Gestern Abend hätten die Regierungstruppen mehr als 240 Geschoße binnen einer Stunde auf drei Orte in der Enklave gefeuert. „Die Verstärkung ist da, jetzt fehlt nur noch grünes Licht für die Offensive“, sagte Rami Abdel Rahman, der Leiter der Beobachtungsstelle. Die Organisation, die oft als oppositionsnah bezeichnet wird, bezieht ihre Angaben aus einem Netzwerk von Informanten an Ort und Stelle. Die Angaben können von unabhängiger Stelle kaum überprüft werden.