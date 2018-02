Gemeinde baut sich eigenen Nahversorger

Während es in vielen Orten keinen Nahversorger mehr gibt, hat man in Bergern (Bezirk Krems) im Dunkelsteinerwald in Niederösterreich eine ungewöhnliche Aktion gestartet: Die Gemeinde baut sich den Nahversorger mit einer Bausteinaktion selbst.

