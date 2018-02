Blümel will Kürzungen bei Kulturbudget verhindern

Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) will in den Budgetgesprächen Kürzungen für die Kultur verhindern. Die Regierung habe sich vorgenommen, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen, weshalb jedes Ressort Einsparungen vornehmen müsse, sagte Blümel gestern vor österreichischen Filmschaffenden in Berlin. Er wolle sich aber dafür einsetzen, „den Kulturbereich davon auszusparen“.

Für die Budgetverhandlungen seien deshalb noch „harte Kämpfe“ zu erwarten, sagte der Wiener ÖVP-Chef. Diverse Fragen der Kultur würden „uns noch weitere Monate beschäftigen“. So werde bei der Medienenquete im März darüber diskutiert werden, wieweit Mittel „des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zweckgewidmet sein müssen für Kunst und Kultur“.