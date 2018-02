Tirol: Polizisten retteten Kinder vor Küchenbrand

Polizisten haben gestern vier Kinder aus einem Mehrparteienhaus in Jenbach (Tirol) vor einem Feuer in Sicherheit gebracht. In einer Küche war ein auf dem Herd vergessener Kochtopf mit heißem Öl in Brand geraten.

