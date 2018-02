Olympia: Gasser glänzt in Big-Air-Quali

Eine Woche nach ihrer vom Wind verwehten Medaillenchance im Slopestyle hat Österreichs Snowboard-Ass Anna Gasser bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang heute in der Qualifikation für den Big-Air-Bewerb geglänzt. Die amtierende Weltmeisterin, Weltcup-Siegerin und X-Games-Gewinnerin zeigte in ihrer Paradedisziplin keine Schwächen und schaffte mit der Bestnote souverän den Sprung ins Finale am Freitag.

