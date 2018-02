Fußball: Proteste begleiten deutsches Montag-Spiel

Das erste Montag-Spiel in der deutschen Bundesliga wird von heftigen Protesten und Diskussionen begleitet. Für viele Fans ist der Abendtermin am ersten Wochentag ein rotes Tuch. Als Erste werden heute (20.30 Uhr) die Fans von Eintracht Frankfurt auf die Barrikaden steigen. Protestaktionen sind angekündigt, man befürchtet sogar einen Platzsturm. Das sportlich hochkarätige Duell mit RB Leipzig wird so zur Nebensache.

Mehr dazu in sport.ORF.at