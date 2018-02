Niederlande lehnen höheren Beitrag zum EU-Budget ab

Vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs zur EU-Finanzierung im nächsten Jahrzehnt haben die Niederlande Forderungen nach höheren Beiträgen der Mitgliedsstaaten eine Absage erteilt. „Die Niederlande können eine Erhöhung ihres Bruttobeitrags zum EU-Haushalt nicht akzeptieren“, heißt es in einem Positionspapier. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lehnt höhere Mitgliedsbeiträge ab.

Eine durch den EU-Austritt Großbritanniens („Brexit“) kleinere EU müsse zu einer entsprechenden Budgetanpassung führen, wird in dem niederländischen Positionspapier gefordert. Den Haag will dabei vor allem die Milliardenhilfen für Landwirte kürzen.

Beratungen diese Woche

Über den ersten mehrjährigen EU-Finanzrahmen nach dem „Brexit“ beraten die europäischen Staats- und Regierungschefs am Freitag bei einem Gipfeltreffen in Brüssel. Im Vorfeld empfängt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel heute Abend den niederländischen Regierungschef Mark Rutte zu einem Gespräch im Kanzleramt.

Die Europäische Kommission hatte angesichts neuer gemeinsamer Aufgaben, wie etwa der Sicherung der EU-Außengrenzen und der Terrorabwehr, eine Aufstockung des EU-Finanzrahmens ab 2021 gefordert. Auch mit Blick auf den „Brexit“ forderte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger vergangene Woche in der „Bild“-Zeitung von Deutschland dabei „mindestens drei oder 3,5 Milliarden Euro“ mehr.

„Einsparungen aus bestehenden Programmen“

„Neue Prioritäten müssen durch Einsparungen aus bestehenden Programmen finanziert werden“, heißt es in dem niederländischen Positionspapier, über das als Erstes die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet hatte. Die Niederlande waren 2016 der fünftgrößte Nettozahler in der EU nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Den Haag zahlte dabei gut zwei Milliarden Euro mehr in den EU-Haushalt ein, als es über europäische Finanzierungsprogramme zurückbekam.

Löger: Neue Umverteilung wird es geben

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sieht angesichts des durch den „Brexit“ sinkenden mehrjährigen EU-Finanzrahmens die Notwendigkeit einer neuen Umverteilung der Budgetmittel. Dafür „brauchen wir keine neue Formel und auch keine Quadratur des Kreises. Die Voraussetzungen seien klar. Wenn die EU kleiner wird, ist es notwendig, sich auch in den Aufgaben und Funktionen entsprechend neu zu definieren.“

Löger erklärte vor Beginn der Euro-Gruppe in Brüssel, es gebe klare Vorschläge, „wo wir Prioritäten setzen wollen - Wachstum, Sicherheitsbereich, Bildung, Forschungsthemen“. Und es gebe genügend Spielraum, um auch im bestehenden Rahmen, „der sich auch reduzieren wird, auszukommen“.