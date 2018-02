EZB friert Auszahlungen von drittgrößter lettischer Bank ein

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute alle Auszahlungen der drittgrößten lettischen Bank ABLV eingefroren. Die USA werfen der Bank Geldwäsche vor und verhängten Sanktionen gegen sie - die Bank habe Verbindungen zu Nordkorea und dessen illegalem Waffenprogramm, so der Vorwurf. Daraufhin fand sich die ABLV abgeschnitten vom Finanzsystem, binnen kürzester Zeit steht sie jetzt vor der Pleite.

Die EZB teilte heute mit, sie habe die lettische Finanzaufsicht angewiesen, das Moratorium zu verhängen. Es sei „bis auf Weiteres“ in Kraft. Grund sei eine deutliche Verschlechterung der Finanzposition der ABLV.

Kein Zusammenhang mit verhafteten Notenbankchef

Aus Finanzkreisen in Frankfurt am Main verlautete, das Moratorium über die ABLV habe nichts zu tun mit der Festnahme des lettischen Zentralbankchefs Ilmars Rimsevics am Wochenende. Er war von der Korruptionsbekämpfungsbehörde am Samstag festgenommen worden. Rimsevics ist auch Mitglied des EZB-Rates. Lettlands Regierungschef forderte Rimsevics heute auf, sein Amt niederzulegen.