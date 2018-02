Olympia: Gedopter Curler bringt Russen in Bedrängnis

Alexander Kruschelnizki hat es mit Doping unfreiwillig zu weltweiter Bekanntheit gebracht. Der russische Curler wurde vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) am Montag offiziell als Dopingfall der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang bestätigt. Das russische Team, das in Südkorea wegen des nationalen Dopingskandals als Olympische Athleten aus Russland (OAR) antreten muss, brachte er damit wieder in arge Bedrängnis.

