Türkischer Außenminister droht syrischer Armee

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat mit Angriffen auf die syrische Armee gedroht, sollte sie der Kurdenmiliz YPG in der syrischen Provinz Afrin zu Hilfe kommen. Erste regierungsnahe Milizen sollen einem Medienbericht zufolge noch heute in der umkämpften Provinz Afrin eintreffen. „Wenn sie kommen, um die YPG zu verteidigen, dann kann niemand und nichts uns oder die türkischen Soldaten stoppen“, drohte Cavusoglu bei einem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman.

Die kurdischen Kämpfer forderten die Regierung in Damaskus auf, den Luftraum und die Grenze gegen türkische Angriffe zu verteidigen. „Darüber gibt es zurzeit Verhandlungen mit der Regierung unter Vermittlung von Russland, aber es wurde noch keine Einigung erzielt“, sagte der ehemalige Vorsitzende der syrischen Kurdenpartei PYD, Salih Muslim.

Fast 800 Festnahmen in Türkei seit Offensive in Syrien

Seit dem Beginn der Militäroffensive gegen kurdische Milizen in Nordwestsyrien vor einem Monat wurden insgesamt 786 Menschen in der Türkei wegen „Terrorpropaganda“ festgenommen. 587 davon seien in dem Zeitraum wegen Äußerungen in Sozialen Netzwerken in Gewahrsam genommen worden, teilte das Innenministerium mit. Der Rest sei festgenommen worden, weil sie an Protesten teilgenommen hätten.

Kritiker des Militäreinsatzes

Die türkische Armee hatte am 20. Jänner eine Offensive gegen die kurdische Miliz YPG in Nordwestsyrien begonnen. Die türkische Polizei geht seitdem immer wieder gegen Kritiker des Militäreinsatzes vor. Die bekannte Journalistin und Aktivistin Nurcan Baysal wurde etwa vorübergehend festgenommen. Die Ermittlungen gegen sie wegen „Terrorpropaganda“ gehen weiter. Auch gegen Abgeordnete der prokurdischen Oppositionspartei HDP wird ermittelt.

Die Türkei betrachtet die mit den USA verbündete Miliz YPG als syrischen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und damit als Terrororganisation. Die PKK steht in der Türkei, der EU und den USA auf der Terrorliste.