Schramböck will Betriebsgenehmigungen vereinfachen

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) will die Genehmigungspflichten für Unternehmen durchforsten und entrümpeln. So soll es für kleine Betriebe mehr Ausnahmen von der Betriebsgenehmigung geben als bisher. Das kündigte Schramböck heute bei einem Pressegespräch in Kärnten an.

Derzeit liege die maximale Quadratmeterzahl für eine Ausnahme bei 200 Quadratmeter, sagte Schramböck. „Ich kann mir vorstellen, dass das bis 400 oder vielleicht sogar bis 600 Quadratmeter genehmigungsfrei wird.“ Die Genehmigungsfreistellungsverordnung soll überarbeitet werden, ob dabei auch die Liste jener Unternehmen erweitert wird, für welche die Ausnahmen gelten, sagte Schramböck nicht. Sie verwies auf eine Arbeitsgruppe, die sich gerade mit dem Thema befasse.