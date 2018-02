Bundesliga: Weiter Tristesse bei Wiener Clubs

Selten zuvor sind Rapid und Austria so schwach aus der Bundesliga-Winterpause gekommen. In drei gespielten Frühjahrsrunden begruben die Hütteldorfer mit nur zwei von neun möglichen Punkten ihre Titelhoffnungen. Die Austria (ein Punkt im Jahr 2018) ist drauf und dran, das Minimalziel Europa-League-Qualifikation zu verpassen. „Viel zu wenig“, sagte Rapid-Coach Goran Djuricin über den Auftritt beim Remis gegen Sturm. „Fighten reicht gegen uns“, meinte Austria-Trainer Thorsten Fink nach der Pleite in Mattersburg.

