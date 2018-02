100.000 Euro Schmiergeld für Lettlands Zentralbankchef?

Der am Wochenende unter Korruptionsverdacht festgenommene Zentralbankchef Lettlands, Ilmars Rimsevics, soll Schmiergeld in Höhe von 100.000 Euro angenommen haben. Das berichteten lettische Medien heute. Der Chef der lettischen Antikorruptionsbehörde, Jekabs Straume, bestätigte in Riga, es seien Verfahren gegen einen Beamten und eine Privatperson eröffnet worden, nannte aber keine Namen. Der Beamte habe „mindestens 100.000 Euro Schmiergeld“ angenommen.

Rimsevics war am Samstag festgenommen worden; die Kaution wurde auf 100.000 Euro festgelegt. Die Summe wurde von einem Freund des Zentralbankchefs bereits gezahlt - der Anwalt Rimsevics’ verlangte die Freilassung seines Mandanten.

Regierungschef Maris Kucinskis erklärte nach einer Sondersitzung des Kabinetts, Rimsevics dürfe sein Amt vorerst nicht ausüben. Die Vorsitzende des Parlamentsausschusses für Nationale Sicherheit, Inese Libina-Egnere, forderte den Zentralbankchef zum Rücktritt auf. Sollte er das nicht tun, werde das Parlament andere Mittel und Wege prüfen, ihn abzusetzen. Das könnte allerdings einige Zeit dauern, da dafür ein Urteil nötig wäre.