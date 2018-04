LSD zum Frühstück

Früher galt es als Rauschmittel der Subkultur, jetzt ist LSD zum Selbstoptimierungsstimulans für die Leistungsgesellschaft geworden - zumindest in manchen Milieus. Im auf Leistung gepolten Silicon Valley etwa ist die einstige Hippie-Droge jedenfalls schon recht verbreitet, schreiben US-Medien. Nun gibt es einen Berater für die Dosierung des „Wundermittels“. Der US-Psychedelika-Experte Paul Austin ist sich sicher: „Wer LSD in Mikrodosen nimmt, wird die künftige Arbeitswelt beherrschen.“ Doch auch in sehr geringer Dosierung birgt es Risiken, warnen Experten.

