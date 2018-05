Handel zwischen den großen Nachbarn

Die russische Gasprom ist nicht dafür bekannt zu kleckern. Was der Gasriese zurzeit in Ostsibirien baut, ist aber auch für die eigenen Verhältnisse ambitioniert. Rund 3.000 Kilometer lang soll die Pipeline werden, mit der Russland Erdgas aus Förderfeldern in Irkutsk und Jakutien bis nach China transportieren will. Geschätzte Kosten von 50 Mrd. Euro machen den Bau zum größten Energieprojekt Russlands nach dem Fall der Sowjetunion - und zu einem wirtschaftlich riskanten. Es ist eine Abkehr vom Westen - für Moskau geht es aber um mehr als nur einen Handelsgewinn.

