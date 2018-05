Mit Roboterbienen auf den Mars

Robotertiere sind längst keine Science-Fiction mehr - seit Jahren bauen Forscher nach, was die Natur in evolutionärem Feinschliff erschaffen hat. Interessierte verfolgen seit Jahren zwischen Verblüffen und Schaudern, wie Roboter mittlerweile Türen öffnen, Geschirrspüler einräumen und durch widrigstes Gelände stapfen. Was in den Labors entsteht, bewegt sich zwischen Haustierersatz, Forschungsobjekt, Kriegsmaschine und Nutztier. In Zukunft könnten etwa Roboterbienen nicht nur ihren echten Vorbildern beim Bestäuben helfen, sondern auch auf den Mars reisen. Doch der rasende Fortschritt weckt Bedenken.

