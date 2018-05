Anders dem Alltag entfliehen

Der Traum vom idyllischen Wochenendhäuschen am Neusiedler See scheint langsam ausgeträumt. Was in den 1960ern bis 1980ern seinen Höhepunkt fand, ist heute nur noch bedingt die Vorstellung von Freizeitgestaltung der Generationen X, Y und Z, wie sich am Beispiel Burgenland zeigt, sagt Christian Vielhaber vom Institut für Geographie und Regionalforschung gegenüber ORF.at. Die Beweggründe: Ein zweiter Wohnsitz sei teuer, viel Arbeit und Verantwortung. Zwar würden sich junge, urbane Menschen danach sehnen, ihrem Alltag zu entfliehen - jedoch nicht unbedingt in ein zweites Eigenheim.

Lesen Sie mehr …