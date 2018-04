„Zeit für Utopien“: Doku sucht Wege zu anderer Wirtschaft

Kritische österreichische Dokumentarfilme der Nullerjahre haben sich hauptsächlich dem Aufzeigen von Missständen gewidmet. „We feed the World“, „Darwin’s Nightmare“ und „Workingman’s Death“ richteten die Kamera dorthin, wo die negativen Auswirkungen der globalisierten Wirtschaft am sichtbarsten sind.

Mit „Zeit für Utopien“ bringt Kurt Langbein nun einen Film in die Kinos, der Menschen und Projekte porträtiert, die versuchen, Alternativen zum vorherrschenden Wirtschaftssystem zu etablieren.

Ökologische Grenzen

Die aktuelle Situation sei alarmierend, sagt der Ökonom Niko Paech in „Zeit für Utopien“: Um die ökologischen Grenzen des Planeten nicht zu überschreiten, dürfte jedes Individuum heute nur noch 2,5 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. Der Durchschnitt in Mitteleuropa liegt allerdings bei rund elf Tonnen pro Jahr.

Diese „imperiale“ Lebensweise gehe auf Kosten der Umwelt sowie der Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten. Sie sei nicht nur tief in die täglichen Gewohnheiten eingeschrieben: Eine Wirtschaft ohne Wachstum scheine unvorstellbar. „Wir müssen also radikal umdenken“, sagt die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann im Film.

Langbein zeigt Projekte, in denen dieses Umdenken versucht wird: Er porträtiert Landwirtschaftsprojekte in Bayern, Österreich und Südkorea, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in Zürich, eine von Arbeitern in Selbstverwaltung geführte Teebeutelfabrik in Frankreich sowie Produktionsorte von Rohstoffen, die für das „Fairphone“ - ein „faires“ Smartphone – verwendet werden.

Petra Wähning, die im Film vorgestellt wird, war für den Werbezeitenverkauf bei Pro7/Sat1 zuständig, bevor sie sich der Landwirtschaft zuwandte. Heute arbeitet sie in einer genossenschaftlichen Struktur mit, die Kunden in Bayern mit lokalen biologischen Lebensmitteln versorgt.

Die Genossenschaft Hansalim aus Südkorea, die 600.000 Mitglieder zählt, arbeitet nach vergleichbaren Prinzipien, die Bauern werden in die Produktionsplanungen einbezogen.

Große Herausforderungen

Doch der Film zeigt auch, mit welchen Herausforderungen die Betreiberinnen und Betreiber der Projekte konfrontiert sind. Im Kongo sowie in Uganda zeigt der Film die entsetzlichen Bedingungen, unter denen Gold und Kupfer abgebaut werden.

Die Produktmanagerin des „Fairphones“ bemüht sich redlich, eine Art „Fairness“ herzustellen, stößt aber immer wieder an Grenzen. Schnitt nach Zürich, in das Wohnprojekt „Kalkbreite“: Hier lässt es sich gut leben, und zwar mit weit geringeren ökologischen Fußabdruck als in konventionellen Wohnungen.

Doch wird dieses Experiment auch von einem der reichsten Staaten der Welt abgesichert. Hier muss niemand vor Rebellengruppen flüchten oder in Minen schuften. Langbein zeigt die Diskrepanzen in den Lebensbedingungen und hat mit „Zeit für Utopien“ einen eindrücklichen und wichtigen Film in die Kinos gebracht.

Mehr dazu in oe1.ORF.at