Wien-Marathon: Triathletin Wutti vor Debüt entspannt

Zwölf Jahre nach Olympiasiegerin Kate Allen ist wieder eine prominente österreichische Triathletin beim Vienna City Marathon (VCM) dabei. Eva Wutti, zweifache Siegerin des Ironman Austria in Klagenfurt, will aber nicht wie Allen den Halbmarathon, sondern die ganzen 42,195 Kilometer laufen. Die 29-jährige Kärntnerin geht ihr Marathon-Debüt betont entspannt an. Lediglich die letzten zwei Wochen forcierte sie während einer Thailand-Reise das Lauftraining, für Sonntag erwartet sie sich einen „schönen Ausflug“. Bei diesem wird allerdings das Limit für die Leichtathletik-EM angepeilt.

