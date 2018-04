Kneissl in Moskau: Russland lehnt Vermittlung ab

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht keine Möglichkeit für eine Vermittlerrolle Wiens zwischen Russland und dem Westen im Syrien-Konflikt. „In Syrien braucht man nur eine Vermittlung, eine Vermittlung zwischen den Konfliktparteien“, sagte er nach einem Treffen mit FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl gestern in Moskau.

„Österreich stets ehrlicher Makler“

Er schätze aber „sehr“, dass sich Österreich für eine Verbesserung des Klimas im Syrien-Konflikt einsetze, fügte Lawrow hinzu. „Österreich wird stets als ehrlicher Makler angesehen. Wenn es nicht genug ehrliche Makler gibt, könnte Österreich durchaus einen Beitrag leisten unter dem Dach der Vereinten Nationen“, sagte der russische Außenminister.

Zuvor hatten beide Minister die gute bilaterale Zusammenarbeit zwischen Moskau und Wien unterstrichen. „Wir hoffen sehr, dass wir in unseren Beziehungen Kontinuität wahren können“, so Lawrow, der sich von Kneissl eine Fortsetzung der Politik von Kneissls Vorgänger Sebastian Kurz (ÖVP) erhofft.

Scharfe Kritik an EU wegen Ukraine

In einer gemeinsamen Pressekonferenz übte Lawrow dann scharfe Kritik an der Ukraine-Politik der EU und der Solidarität mit den „Putschisten“ in Kiew. Russische Kompromisse, die zu einer Lockerung der EU-Sanktionen führen könnten, schloss er aus. Russland werde es nicht zulassen, dass die Minsker Vereinbarungen für eine Friedenslösung umgeschrieben würden.

Gleichzeitig brachte Lawrow seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der „gesunde Menschenverstand“ letztlich siegen werde und die Beziehungen zwischen der EU, ihrer Staaten und Russland letztlich von den jeweiligen nationalen Interessen geprägt werden. Am Ende der Pressekonferenz vermied Lawrow den Blick in die Kamera - auch zur Verwunderung russischer Journalisten.

Kneissl betont gute bilaterale Beziehungen

Kneissl hatte zuvor die gute Entwicklung der bilateralen Beziehungen betont und etwa auf das starke Wachstum im Bereich Tourismus und Wirtschaft verwiesen, aber auch heiße Eisen nicht ausgespart, wie den Fall Skripal, bei dem Österreich mit Großbritannien solidarisch sei. Österreich weise aber keine Diplomaten aus, so Kneissl. Sie verwies dabei auf die Rolle Wiens als Standort internationaler Organisationen.

Auch verfolge Wien die Lage im Menschenrechtsbereich „mit großer Aufmerksamkeit“. Die Außenministerin hatte zuvor gesagt, dass ihr seit Längerem geplantes Treffen mit Lawrow durch die jüngste Zuspitzung des Syrien-Konflikts „eine andere Dynamik“ bekommen habe.

Treffen mit UNO-Syrien-Vermittler

Kneissl traf in Moskau auch mit UNO-Syrien-Vermittler Staffan de Mistura zusammen, um über einen möglichen österreichischen Beitrag zu den Vermittlungsbemühungen zu sprechen. „Wir hatten ein sehr nützliches Treffen“, sagte der UNO-Diplomat nach dem Gespräch in einem Moskauer Hotel.

Auf die Frage, ob er die österreichischen Bemühungen im Syrien-Konflikt schätze, sagte De Mistura: „Wir sind erfreut, Österreich hier zu treffen und zusammenarbeiten zu können.“ Keinen Kommentar wollte er jedoch auf die Frage geben, ob wieder Syrien-Gespräche in Wien stattfinden könnten.

Kneissl mit Gesprächen zufrieden

Kneissl selbst zog am Ende des Besuchs in Moskau eine positive Bilanz. „Es wurden alle Ziele erreicht“, sagte sie gegenüber mitreisenden österreichischen Journalisten am Moskauer Flughafen. Die Gespräche in Moskau seien „gut verlaufen“, insbesondere jenes mit De Mistura. Es habe sich um das „erste von mehreren“ Gesprächen gehandelt, so die Außenministerin.