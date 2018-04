Unruhen an Gaza-Grenze: Vier Tote und Hunderte Verletzte

Bei neuen Unruhen im Gazastreifen sind laut palästinensischen Angaben vier Palästinenser getötet worden, darunter ein 15-Jähriger. Alle vier wurden erschossen, wie das Gesundheitsministerium in Gaza gestern mitteilte. Über 445 weitere Palästinenser seien verletzt worden, davon 125 durch Schüsse. Man prüfe die Berichte, sagte eine Sprecherin der israelischen Armee.

Palästinenser hatten in den vergangenen Tagen immer wieder Flugdrachen mit brennenden Flüssigkeiten oder Stofffetzen über die Grenze nach Israel gelenkt. Mehrfach hätten Felder in Israel Feuer gefangen, berichtete die „Times of Israel“. Nach Augenzeugenberichten feuerten israelische Soldaten auf die Drachen. Die israelische Armeesprecherin sagte, ihr sei davon nichts bekannt.

Bei Massenprotesten an der Gaza-Grenze wurden damit seit Ende März 39 Palästinenser getötet. Hunderte wurden durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt. Es ist der schlimmste Gewaltausbruch seit dem Gaza-Krieg 2014. Anlass für den „Marsch der Rückkehr“ ist der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung.