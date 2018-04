ORF-Team bei Dreharbeiten in Wien angegriffen

Im Zuge einer Recherche rund um den türkischen Verein ATIB wurde gestern ein ORF-Team in Wien-Brigittenau tätlich angegriffen. Der Verein lehnte Dreharbeiten in den eigenen Räumlichkeiten an Ort und Stelle ab, daraufhin drehte das Team unter anderem in einem nahe gelegenen Park. Dort wurde das Team von zwei Männern zuerst verbal bedroht, einer der Männer schlug dann dem Kameramann die Kamera ins Gesicht.

Dem Redakteur, der den Vorfall mit seinem Handy filmen wollte, trat der Mann in den Bauch. Der zweite Mann versuchte zuerst erfolglos, ihn davon abzuhalten, konnte ihn dann aber schließlich wegziehen. Daraufhin ist der Mann im ATIB-Gebetsraum verschwunden, wo ihn die Polizei schließlich rausholte. Der Vorfall wurde von der Polizei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Ob der Angreifer dem Verein ATIB angehört, ist laut ORF nicht bekannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.