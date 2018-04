Eishockey: Bozen fixiert in Salzburg EBEL-Titel

HC Bozen Südtirol hat sich den Titel in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gesichert. Die „Füchse“ setzten sich am Freitagabend bei Red Bull Salzburg mit 3:2 (2:0 1:0 0:2) durch und entschieden die „Best of seven“-Finalserie mit 4:3 für sich.

