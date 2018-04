„Der Rüssel“: Steckt ein Elefant im Fenster

Literat, Popstar, Lebenskünstler: Ende der 1960er Jahre ist Wolfgang Bauer zu einem der bekanntesten Autoren Österreichs aufgestiegen. Anders als seine Zeitgenossen Peter Handke und Peter Turrini geriet der 2005 verstorbene Grazer Vielschreiber allerdings in Vergessenheit - bis jetzt: Im Mai erscheint die erste Biografie über den Schriftsteller und Lebenskünstler. Gestern feierte Bauers erstes abendfüllendes Theaterstück „Der Rüssel“ in Wien Premiere - ein absurdes Werk, in dem ein Elefant und Riesenschnecken Chaos über ein steirisches Alpen-Dorf bringen.

