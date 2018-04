NY: Keith-Haring-Wandgemälde rund um die Uhr zu sehen

Kunst für alle verfügbar machen: Mit diesem Vorsatz hat Pop-Art-Künstler Keith Haring in der New Yorker U-Bahn seine Kreidezeichnungen begonnen und später an öffentlichen Wänden gemalt. Nun sind zwei Stahlplatten mit Harings Malerei im Graffiti-Stil rund um die Uhr in einer Galerie im New Yorker Bezirk Chinatown zu sehen. In der Gegend bewegte sich Haring, der 1990 an den Folgen einer Aids-Erkrankung starb, häufig.

Die beiden Platten zeigen mehrere der Figuren, mit denen der Künstler berühmt wurde: tanzende Männchen, eine Figur mit einem Fernseher als Kopf und einen bellenden Hund. Beide Platten waren einst Teil eines rund 90 Meter langen Wandgemäldes nahe einer Schnellstraße an der Ostseite Manhattans. Die Witterungsschäden hätten beide Platten „noch besser aussehen“ lassen, schrieb Haring 1989 in sein Tagebuch.

Mehr als 50 Werke im öffentlichen Raum

Der aus Pennsylvania stammende Haring wurde in New York vom Graffiti-Stil befreundeter Künstler wie Jean-Michel Basquiat und Kenny Scharf beeinflusst. Mit Kreide machte er die Stadt - vor allem Bahnhöfe und Unterführungen im U-Bahn-Netz - zu seiner Leinwand und wurde dafür mehrfach von der Polizei festgenommen. In den 1980er Jahren übertrug er seinen Stil auf Leinwände und verkaufte in einem „Pop Shop“ Poster, T-Shirts und andere Produkte mit seinen Designs.

In seinem Streben, Kunst für alle zugänglich zu machen, schuf Haring mehr als 50 Werke im öffentlichen Raum. Zu den bekanntesten zählt ein Wandgemälde im Kampf gegen die Droge Crack auf einem Spielplatz im Bezirk Harlem. Nach seiner Aids-Diagnose im Jahr 1988 gründete er eine Stiftung zum Kampf gegen die Immunschwächekrankheit.