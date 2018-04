Sportwagen von Daniel Craig versteigert

Ein Sportwagen von James-Bond-Schauspieler Daniel Craig ist gestern in New York für fast eine halbe Million Dollar versteigert worden. Der Zuschlag ging an einen Bieter, dem der Aston Martin aus einer limitierten Auflage 468.500 Dollar (381.000 Euro) wert war. Craig kam persönlich als Überraschungsgast ins Auktionshaus Christie’s, um die Bieter anzufeuern. Der Erlös ist für einen wohltätigen Zweck bestimmt.

AP/RW/MediaPunch/IPX

Der Wagen ist Teil einer limitierten Auflage von 100 Stück, die der britische Autohersteller zu seinem hundertjährigen Jubiläum 2014 herstellte. Er hat eine Höchstgeschwindigkeit von 295 Stundenkilometern. Der Erlös aus der Auktion geht an die von Craig und seiner Ehefrau Rachel Weisz unterstützte Wohltätigkeitsorganisation The Opportunity Network, die sich für Berufsbildungschancen für Jugendliche einsetzt.