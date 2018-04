Komiker Markus Maria Profitlich an Parkinson erkrankt

Der Komiker Markus Maria Profitlich ist an Parkinson erkrankt. „Ich habe mich entschieden, von Anfang an offen damit umzugehen, und will keine Energie damit verschwenden, die Erkrankung zu verbergen“, sagte der 58-Jährige dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und der „Kölnischen Rundschau“ heute.

picturedesk.com/Action Press/KS-Fotografie

„Ich bin in meiner Arbeit nicht eingeschränkt und bereite zur Zeit mein neues Soloprogramm vor“, fügte Profitlich hinzu. Er habe „weiterhin große Lust, auf der Bühne, vor der Kamera und vor dem Mikrofon zu stehen“. Profitlich ist unter anderem durch seine Comedy-Serie „Mensch Markus“ bekannt.