„Erhoffter Schritt“ mit Haken

Mit seiner Ankündigung, dass die nordkoreanischen Atomtests „vollendet“ seien und es keine Raketentests mehr geben werde, hat der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un am Samstag weltweit positive Reaktionen und Lob hervorgerufen. Südkorea sieht darin eine „sehr positive Grundlage“ für das nahende Gipfeltreffen Ende nächster Woche. Lob kam auch aus China, Russland begrüßte Kims Entscheidung. Die EU sieht in der Ankündigung einen lang erhofften Schritt. Und auch US-Präsident Donald Trump gab sich per Twitter besänftigt. Doch Kims Ankündigung könnte noch einen Haken haben.

