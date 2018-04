Polizei will keine Details nennen

Nach dem Tod des schwedischen Star-DJs Avicii sind Fans und Musiker auf der ganzen Welt schockiert. Der 28-jährige Tim Bergling wurde am Freitag in einem Hotel in der Hauptstadt von Oman, Maskat, tot aufgefunden. Am Samstag hieß es von der Polizei des Sultanats, es werde kein Verbrechen vermutet. Weitere Details wolle man nicht nennen, hieß es - Aviciis Tod bleibt rätselhaft.

