Holub in KELAG-Aufsichtsrat berufen

Der ehemalige grüne Landesrat in Kärnten, Rolf Holub, wird in den Aufsichtsrat des Energieversorgers KELAG in Kärnten einziehen. Das wurde vom Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bestätigt.

