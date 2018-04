Möglicher Giftgas-Einsatz wird geprüft

Die internationalen Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) haben am Samstag nach tagelangem Warten Zugang zur syrischen Stadt Duma bekommen. Der Ort war vor zwei Wochen Schauplatz eines mutmaßlichen Giftgasangriffs, für den der Westen das syrische Regime verantwortlich macht. Wie die OPCW an ihrem Sitz in Den Haag mitteilte, hätten die Inspekteure Proben genommen.

Lesen Sie mehr …