Ausnahmezustand in Türkei könnte bis nach Wahlen dauern

Der Ausnahmezustand in der Türkei könnte nach den Wahlen im Juni noch für Monate ausgedehnt werden. Dies gab Staatschef Recep Tayyip Erdogan heute zu verstehen. Der Ausnahmezustand war 2016 nach dem gescheiterten Putschversuch verhängt und ist seitdem insgesamt sieben Mal verlängert worden.

„Wir werden unseren Kampf nicht nur das siebente Mal weiterführen, acht wenn nötig, neun wenn nötig, zehn wenn nötig“, so Erdogan in Istanbul. „Wir werden dies für den Frieden im Land fortsetzen.“ Die Notstandsgesetze würden nur zur Bekämpfung von Terrorismus angewandt. Später sagte Erdogan jedoch, dass auch Streiks mit ihrer Hilfe beendet würden, um ein besseres Wirtschaftsklima sicherzustellen.

Erdogan zieht Wahlen vor

Erdogan hatte diese Woche vorgeschlagen, die Wahlen um fast eineinhalb Jahre vorzuziehen, und auf den 24. Juni zu legen. Das Parlament hatte der Vorverlegung am Donnerstag zugestimmt. Die Wahlen werden damit im Notstand abgehalten, unter dem Grundrechte eingeschränkt sind.

Die Wahlen würden die schrittweise Einführung des Präsidialsystems schneller abschließen, für das im April 2017 eine knappe Mehrheit der Türken in einem umstrittenen Referendum gestimmt hatte. Bei einer Wiederwahl würde Erdogan deutlich mehr Macht erhalten.

Ministerkritik an Kurz

Unterdessen kritisierte der türkische Europaminister Ömer Celik Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dieser hatte gesagt, dass Wahlkampfauftritte türkischer Politiker im Vorfeld der türkischen Wahlen in Österreich unerwünscht seien. Es sei klar, dass sich Kurz „nicht auf demokratische Prinzipien stütze, wenn er so eine Entscheidung“ treffe, so Celik.

„Mit dieser Vorgehensweise vergiften Österreich und die Niederlande die demokratischen Werte ihrer eigenen Länder“, schrieb er auf Twitter. „Sie tragen zur Entwicklung von rassistischen politischen Bewegungen, die gegen die Werte der Europäischen Union gerichtet sind, bei.“ Auch der niederländische Regierungschef Mark Rutte hatte erklärt, dass Wahlkampfauftritte „nicht wünschenswert“ seien.