Mini-Me: Schauspieler Verne Troyer ist tot

Der als Mini-Me aus den Austin-Powers-Filmen bekannte Schauspieler Verne Troyer ist tot. Er starb im Alter von 49 Jahren. Troyer war Anfang April nach einem Vorfall in seinem Haus in ein Spital in Los Angeles eingeliefert worden. Laut TMZ soll Troyer bis zuletzt lebenserhaltende Maßnahmen erhalten haben.

US-Schausspieler Verne Troyer

Troyer, der auch in Filmen wie „Harry Potter“ oder „Men in Black“ spielte, hatte laut eigenen Angaben mit Alkoholproblemen zu kämpfen. In einer Nachricht auf seinem Facebook-Account heißt es, Troyer habe immer gekämpft, aber dieses Mal sei es zu viel gewesen.