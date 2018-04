Moskau hat keine Benachrichtung über US-Klage

Russland ist nach eigenen Angaben nicht offiziell über die Klage der US-Demokraten wegen der angeblichen Beeinflussung der Präsidentenwahl benachrichtigt worden. Moskau habe von der Klage aus den Medien erfahren, teilte das russische Außenministerium gestern mit.

Es sei noch zu früh darüber zu sprechen, welche Schritte Russland im Zusammenhang mit der Beschuldigung nun einleiten werde. „Sollten diese Informationen wahr sein, dann dürfte es sich offenbar um eine Art Versuch der Demokraten handeln, ihre Niederlage zu rechtfertigen“.

Klage gegen Russland, Trump und Wikileaks

Die US-Demokraten haben das Wahlkampfteam von Donald Trump, Russland und das Enthüllungsportal WikiLeaks wegen Beeinflussung der US-Präsidentenwahl verklagt. In der am Freitag bei einem Bundesgericht in New York eingereichten Klageschrift wirft die Partei führenden Mitarbeitern aus Trumps Wahlkampfteam, der Regierung in Moskau und dem russischen Militärgeheimdienst Verschwörung vor.

Sie hätten sich abgesprochen, um der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu schaden. Computer der Demokraten seien zudem gehackt worden, um Trump 2016 zum Wahlsieg zu verhelfen. Russland hat die Vorwürfe der Wahleinmischung zurückgewiesen. Seit Mai 2017 untersucht Sonderermittler Robert Mueller die Vorgänge.