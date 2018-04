ATIB verurteilt Angriff auf ORF-Journalisten

In einer Aussendung am späten Abend hat der türkische Verein ATIB gestern die „körperliche Attacke“ auf ein ORF-Team verurteilt. Man erkläre sich mit dem ORF-Jouralisten solidarisch: „Wir sehen darin nicht nur einen Tritt gegen einen freien Journalisten, sondern auch gegen die Pressefreiheit.“

Selbst wenn es sich beim Täter um kein ATIB-Mitglied handle, bedauere man „aufs Tiefste, dass eine derart friedstörende Tat begangen wurde“, heißt es in der Aussendung.

Bei Dreharbeiten hatte ein Mann am Freitag in einem Park in der Nähe eines ATIB-Lokals in Wien-Brigittenau zuerst dem Kameramann die Kamera ins Gesicht geschlagen und dann den Reporter getreten.

Grund für den Dreh waren Berichte über eine Veranstaltung in der Moschee, bei der Buben in Tarnanzügen eine Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg nachstellten. ATIB hat sich davon mehrfach distanziert und den für die Moschee verantwortlichen Iman suspendiert.