Fußball: Barcelona holt Cup mit Torfeuerwerk

Der FC Barcelona hat den ersten Schritt zum spanischen Double souverän geschafft. Die in der Meisterschaft ebenfalls vor dem Titel stehenden Katalanen zündeten gestern in Madrid im Finale der Copa del Rey gegen Sevilla ein Torfeuerwerk und holten sich zum 30. Mal die Trophäe. Bereits nach 45 Minuten hatten Lionel Messi und Co. in einem einseitigen Endspiel die Weichen auf Sieg gestellt.

Mehr dazu in sport.ORF.at