Wien verordnet Alkoholverbot am Praterstern

Seit Jahren ist ein Alkoholverbot am Wiener Praterstern diskutiert worden, jetzt ist es so weit: Per Verordnung will der designierte SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig Alkohol vom Praterstern verbannen. Wer trotzdem trinkt, zahlt.

