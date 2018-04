Älteste Frau der Welt mit 117 Jahren verstorben

Die vermutlich älteste Frau der Welt ist im Alter von 117 Jahren in Japan gestorben. Nabi Tajima, geboren am 4. August 1900, sei gestern in einem Krankenhaus auf der Insel Kikai in der Region Kagoshima gestorben, teilte ein Behördenvertreter heute mit.

Tajima, die seit September 2015 den Titel als älteste Frau Japans trug, könnte Medienberichten zufolge auch die älteste Frau weltweit gewesen sein. Seitdem im September vergangenen Jahres Violet Brown in Jamaika mit 117 Jahren gestorben war, prüfte das Guinness-„Buch der Rekorde“, wem der Titel des ältesten Menschen der Welt zustand - und war bereit, Tajima den Titel zuzusprechen.

An Altersschwäche verstorben

Tajima habe in einem Seniorenheim gelebt und sei im Jänner wegen zunehmender Schwäche in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Behördensprecher Susumi Yoshiyuki mit. Dort sei sie nun an Altersschwäche gestorben.

Mit dem 112-jährigen Masazo Nonaka lebt auch der älteste Mann der Welt in Japan, wie das Guinness-„Buch der Rekorde“ am 10. April mitteilte. Japan ist bekannt dafür, dass die Menschen sehr alt werden. Nach Angaben der Regierung lebten dort im vergangenen Jahr rund 68.000 Menschen, die 100 Jahre oder älter waren.