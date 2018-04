Traktor entwendet und in Graben gestürzt

Drei Männer haben in der Nacht auf heute in Hirschau (Vorarlberg) einen Traktor unbefugt in Betrieb genommen. Sie kamen damit von der Straße ab und stürzten in einen Graben. Ein 19-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

