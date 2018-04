Hochbeete erobern Kleingärten und Balkone

Hochbeete erfreuen sich großer Beliebtheit, zunehmend auch in der Stadt. Immer mehr Hobbygärtner ziehen ihr Gemüse in Minihochbeeten auf Balkon und Terrasse. Der Fachhandel bietet dafür eine Vielzahl verschiedener Modelle an. Worauf es bei der Auswahl und der Befüllung von Hochbeeten ankommt.

Mehr dazu in help.ORF.at