Bundesliga: Rapid kann Admira abschütteln

Nach dem bitteren Aus im Cuphalbfinale will Rapid so schnell wie möglich zurück in die Spur. Nach den zuletzt starken Leistungen in der Liga sind die Grün-Weißen auch zuversichtlich, die bittere Pleite in Graz „gut verdauen zu können“ und mit einem Sieg heute (16.30 Uhr, live in ORF eins) gegen die Admira den nächsten Schritt Richtung Europacup zu machen. „Wir müssen drei Punkte holen und die Admira abschütteln“, gab Louis Schaub die Parole aus.

