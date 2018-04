Bundesliga: Traumsolo verlängert LASK-Serie

Der LASK hat gestern seine Siegesserie in der Bundesliga dank eines Traumsolos von Thomas Goiginger prolongiert. Die Oberösterreicher feierten daheim gegen die Wiener Austria bereits ihren sechsten Sieg in Folge.

Ein Lebenszeichen gab unterdessen Nachzügler WAC ab. Die Kärntner feierten daheim gegen Sturm Graz nach zuletzt acht Niederlagen den ersten Dreipunkter. Knapp am Sieg dran war auch St. Pölten. Das Schlusslicht kassierte in Mattersburg aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

