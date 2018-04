Budget für IHS-Chef „pragmatischer Anfang“

Das Budget 2018/2019 sei ein „pragmatischer Anfang“, man solle den politischen Erfolg nicht kleinreden, hat Martin Kocher, Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS) heute in der ORF-„Pressestunde“ gesagt. Nächstes Jahr gebe es „voraussichtlich“ den ersten Überschuss seit langer Zeit. Die gute Konjunktur und geringe Zinszahlen seien natürlich günstig, so Kocher, allerdings

habe es solche Ausgangssituationen vor zehn, 20 Jahren auch gegeben, und da habe man es „nicht geschafft, etwas zu machen“.

Kurzfristig sei jetzt einmal nicht mehr möglich gewesen, langfristig gebe es großen Reformbedarf. Das IHS erwartet für 2019 etwa zwei Prozent Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Er sei „recht optimistisch, dass das mit dem Überschuss klappen könnte“, so Kocher. Insgesamt sei es „sicher mehr ein Überschuss“ als das Nulldefizit in der ersten ÖVP-FPÖ-Regierung der frühen Nullerjahre, so Kocher.

„Erst ganz kleine Schritte“

Gesundheit, Pflege, Pensionen und den Föderalismus nannte der IHS-Chef als Bereiche, „wo man strukturell etwas machen kann“. Da seien in diesem Budget erst ganz kleine Schritte gesetzt worden.

Kocher beklagte Bremsverluste durch Bürokratie: „Wir schaffen es oft nicht die PS auf die Straße zu bringen“. Im Gesundheitsbereich liegt laut Kocher Einsparungspotenzial in den Verflechtungen zwischen Bund und Ländern. Verwaltungskosten seien nicht das Problem. Grundsätzlich sei es sinnvoll, die Krankenkassen zusammenzulegen.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) habe Reformbedarf, sagte Kocher auf Nachfrage. Allerdings stehe es im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht da. Die Integration ausländischer Arbeitnehmerinnen und -nehmer sei wichtig, aber nicht nur Aufgabe des AMS. Jede Investition in diesem Bereich sei wichtig.

Aus für Beschäftigungsbonus nachvollziehbar

Das vorzeitige Aus für den Beschäftigungsbonus hielt Kocher wegen der Mitnahmeeffekte aus dem konjunkturellen Aufschwung für nachvollziehbar, bei der „Aktion 20.000“ für über 50-jährige Arbeitslose zeigte sich der Wirtschaftswissenschafter gespalten, es gebe sowohl Gründe für als auch welche gegen das Modell. Österreich sei bei Beschäftigungsmodellen für über 50-Jährige Schlusslicht in Europa. Das sei zudem einer Fehlwahrnehmung der Unternehmen geschuldet.

„Österreich hat langfristig Pensionsproblem“

Im Pensionsbereich sieht Kocher kurzfristig kein so großes Problem. Österreich habe allerdings langfristig ein Pensionsproblem, das aber nicht in den nächsten Jahren schlagend werde. Kocher geht davon aus, dass das Antrittsalter steigen wird.

„Die Demografie kann man nicht aushebeln“, so Kocher. Deutschland sei aber kein gutes Vorbild, dort drohe aufgrund von zu geringen Pensionen Altersarmut. Kocher empfahl den Blick nach Schweden, wo es mehr Anreize gebe, länger zu arbeiten.

„Brexit“ größeres Risiko als Handelsstreit

Laut Kocher birgt der „Brexit“ mehr Gefahr für die österreichische Konjunktur als ein Handelsstreit mit den USA. Der Großteil des Außenhandels sei mit der EU, ein harter „Brexit“ würde sich sowohl direkt als auch indirekt auf die heimischen Zulieferer der deutschen Industrie auswirken.

Ein Handelskrieg und der zunehmende Protektionismus im Welthandel seien aber auch für Österreich relevant, weil Österreich eine sehr offene Volkswirtschaft sei, so Kocher. Klarheit über die Auswirkungen des „Brexits“ erwartet Kocher im Herbst. Für Kocher war das erste Quartal 2018 bereits der Konjunkturhöhepunkt in diesem Jahr, der aktuelle Abschwung sei aber sehr sanft. 2019 geht Kocher von höheren Zinsen aus, die 2020 weiter steigen dürften.