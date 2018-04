„Brexit“ größeres Risiko als Handelsstreit

Das am Donnerstag im Parlament beschlossene Doppelbudget 2018/19 ist für den Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Martin Kocher, ein „pragmatischer Anfang“ mit „ganz kleinen“ Reformschritten. Langfristig sieht er allerdings großen Reformbedarf vor allem in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Pensionen und Föderalismus. Der Konjunkturhöhepunkt ist laut Kocher für heuer bereits erreicht. Nicht der US-Handelsstreit, sondern ein harter „Brexit“ berge mehr Gefahr für die heimische Konjunktur, warnte der Ökonom am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“.

