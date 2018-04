Andrea Nahles als erste Frau zu SPD-Chefin gewählt

Andrea Nahles ist neue Vorsitzende der SPD in Deutschland. Ein Sonderparteitag wählte die 47-Jährige heute in Wiesbaden mit einer Zustimmung von 66,35 Prozent zur ersten Frau an der Spitze in der knapp 155-jährigen Parteigeschichte. Die Bundestagsfraktionschefin setzte sich in einer Abstimmung gegen Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange durch.

Die SPD will sich im Zuge ihrer angestrebten Neuaufstellung auch programmatisch erneuern. Bis zum Jahr 2020 will die Partei „Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit liefern“, wie es in einem Beschluss heute hieß.

SPD muss „digitalen Kapitalismus“ bändigen

Nahles sieht eine der großen Herausforderungen für die deutsche Sozialdemokratie in der Bändigung des digitalen Kapitalismus. Unternehmer, Einzelhändler und Handwerker müssten heute mit großen digitalen Plattformen konkurrieren, sagte Nahles in ihrer Bewerbungsrede.

APA/AFP/Daniel Roland

Die Internetkonzerne übernähmen keine soziale Verantwortung, spülten die Gewinne in die Taschen weniger Superreicher im Silicon Valley und machten mit den Daten von Kunden und Verbrauchern sogar noch politische Geschäfte.

„Solidarischen Ordnungsrahmen schaffen“

„Während die Einzelhändler Steuern und Abgaben bei uns in den Städten zahlen, ausbilden, vor Ort Verantwortung übernehmen, dem Sportverein spenden, kann die Plattform die Gewinne in die nächste Steueroase abziehen.“ Die Regeln, die den digitalen Kapitalismus zu einer solidarischen Marktwirtschaft machten, müssten erst noch erfunden werden, sagte Nahles.

„Wer, wenn nicht wir, sollte das tun?“ Die SPD müsse die Partei sein, die einen solidarischen Ordnungsrahmen für die Digitalisierung schafft. Eine in Europa gerade diskutierte Idee ist ein neues Besteuerungssystem für Digitalkonzerne wie Google und Amazon.