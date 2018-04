Kneissl: Nicht Ansprechpartner für türkische Innenpolitik

Nach dem Wahlkampfauftrittsverbot für türkische Politiker in Österreich und der Kritik aus Ankara daran hat FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl mit ihrem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu telefoniert. „Wir sind nicht Ansprechpartner für die türkische Innenpolitik“, so die Außenministerin heute in einer Aussendung. Diese müsse in der Türkei diskutiert und entschieden werden, so Kneissl.

„Wir sind Ansprechpartner für die türkische Außenpolitik und haben Interesse an einem soliden Fundament in unseren außenpolitischen Beziehungen mit der Türkei, die ich mit meinem türkischen Kollegen unabhängig von Wahlkämpfen auch weiterhin gestalten werde“, so die Außenministerin.

Kneissl äußerte zwar Verständnis dafür, dass es in Wahlkämpfen zu überspitzter und oft auch emotionaler Rhetorik komme, mahnte aber zu Sensibilität, um die „bilateralen Beziehungen im Interesse der Menschen türkischer und österreichischer Abstammung“ auch in Zukunft erfolgreich gestalten zu können.

Erdogan will Wahlkampf im Ausland betreiben

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will unterdessen auch im Ausland Wahlkampf für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Juni betreiben. „Ich werde in einer Sporthalle mit einer Kapazität von 10.000 bis 11.000 Menschen - das Land werde ich jetzt nicht nennen - so Gott will vor meinen türkischen Staatsbürgern sprechen“, sagte Erdogan gestern Abend in einem Interview des Senders NTV.

Der Auftritt sei am Rande „einer Versammlung einer internationalen Organisation“ geplant, ließ Erdogan durchblicken, ohne weitere Details bekanntzugeben. Wahlkampfauftritte Erdogans im Ausland - etwa in Österreich oder Deutschland - hatten schon der Vergangenheit für Aufregung und zuletzt neuerlich für Diskussionen gesorgt.

„In Österreich unerwünscht“

In Wien stellte die Regierung heute erneut klar, sie wolle sich durch Aussagen Erdogans und seines Europaministers Ömer Celik nicht beirren lassen. „Türkische Wahlkampfauftritte sind in Österreich unerwünscht, und wir lassen diese daher auch nicht mehr zu“, sagte ein Sprecher von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die notwendigen gesetzlichen Grundlagen seien in der Zwischenzeit geschaffen worden, so der Sprecher.

Auch FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky wies in einer Aussendung Drohungen Erdogans zurück. „Wir brauchen in unserem Land keinerlei Wahlkampfauftritte türkischer Politiker und es ist außerordentlich zu begrüßen, diese schon vorab zu verbieten.“