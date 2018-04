Haslauer punktete als Person

Der Sieg der ÖVP bei der Landtagswahl in Salzburg am Sonntag ist wohl nicht nur auf ÖVP-Spitzenkandidat Wilfried Haslauer zurückzuführen - es hat wohl auch Rückenwind durch die Bundesregierung gegeben. In der Wahltagsbefragung gaben 85 Prozent der im Auftrag des ORF von SORA und ISA befragten ÖVP-Wähler an, mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden zu sein, mehr als bei den letzten drei Landtagswahlen dieses Jahres. Haslauer konnte bei den ÖVP-Wählern zudem viel stärker punkten als andere Kandidaten bei ihrer jeweiligen Wählerschaft.

